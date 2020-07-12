أوبك تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

واشنطن (صدى):
في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا، تستعد أوبك والدول الحليفة لتخفيف تخفيضات النفط
وذكرت " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن أسعار النفط زادت بأكثر من 2% الجمعة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأرقام قياسية قوض التوقعات لتعاف سريع لاستهلاك الوقود.
وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.