ضابط مخابرات قطري يتورط مع مرتضى منصور

وكالات (صدى):
كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عن تلقيه رسالة من ضابط مخابرات قطري يدعى " أبو سنيدة "، يزعم فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوته.
وقال مرتضى منصور، في بيان له: " إن أبو سنيدة عن طريق أذنابه في مصر نشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة ".
وأضاف: " الضابط القطري فشل ولم ينجح في تقليد الصوت، بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غباءك ".
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع مصور منسوب لمرتضى منصور يسب فيه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري واللاعب محمود عبد المنعم " كهربا ".