مذبحة دامية بكنيسة في جوهانسبرج إثر خلافات بين أخوين

كيب تاون (صدى):
شهدت إحدى كنائس جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، أمس السبت، مذبحة دامية راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب العشرات.
وأظهرت مجموعة من الصور المشتبه بهم وهم يرقدون على الأرض واضعين أيديهم على رؤوسهم، فيما تظهر صورة أخرى بنادق مكدسة على الأرض.
تعود الخلافات إلى انقسام حدث فى الكنيسة - التي يبلغ عدد أعضائها ثلاثة ملايين - بسبب الصراع على خلافة الزعيم السابق للكنيسة غلايون موديس، الذى توفى فى فبراير 2016، بجنوب إفريقيا، دون تعيين خليفة له.
ويتنافس يونارد وتشيبيسو، ابنا الزعيم السابق "موديس"، على السيطرة على الكنيسة، التى تأسست الكنيسة في عام 1911م.