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مذبحة دامية بكنيسة في جوهانسبرج إثر خلافات بين أخوين

Time منذ ساعة
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مذبحة دامية بكنيسة في جوهانسبرج إثر خلافات بين أخوين

كيب تاون (صدى):
شهدت إحدى كنائس جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، أمس السبت، مذبحة دامية راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب العشرات.

وأظهرت مجموعة من الصور المشتبه بهم وهم يرقدون على الأرض واضعين أيديهم على رؤوسهم، فيما تظهر صورة أخرى بنادق مكدسة على الأرض.

تعود الخلافات إلى انقسام حدث فى الكنيسة - التي يبلغ عدد أعضائها ثلاثة ملايين - بسبب الصراع على خلافة الزعيم السابق للكنيسة غلايون موديس، الذى توفى فى فبراير 2016، بجنوب إفريقيا، دون تعيين خليفة له.

ويتنافس يونارد وتشيبيسو، ابنا الزعيم السابق "موديس"، على السيطرة على الكنيسة، التى تأسست الكنيسة في عام 1911م.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
لاحول ولاقوه الا بالله💔المفروض مراقبه الآبناء ومو يعودونهم على هاالاجهزه اللعينه من صغرهم طبيعي يتآثرون بمايشهادون الله المستعان
. راعــي الـددســـن .
الزبادي لـــذيــذ أحب آكله إن كان مُفـيد او غــير مفــيد .😋😋.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اخيرا تكممم😊😹😹
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شــي عادي تـراكـم كلـكم خنـازيـر .🐷.

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