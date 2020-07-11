طفلة تشنق أخرى في عقار مهجور بعد رؤية المشهد على "يوتيوب"

القاهرة (صدى):
اهتزت أركان منطقة أوسيم في مصر بواقعة شنق طفلة تبلغ 12 عامًا لأخرى تبلغ 4 سنوات دون وجود دافع لذلك.
وتوصلت الشرطة بالتحقيقات إلى تورط الطفلة صاحبة الـ 12 عامًا، وتم القبض عليها، وتبين أنها تقيم بصحبة عمتها بعد انفصال والدَيْها.
واعترفت الطفلة بأنها اعتادت على مشاهدة مقاطع القتل والعنف والشنق عبر موقع يوتيوب، وتأثرت بها، وأنها أثناء سيرها بالشارع شاهدت الطفلة المجني عليها تسير بمفردها؛ فعزمت على تنفيذ مقطع الفيديو الذي شاهدته عن الشنق.
وقالت إنها اقتربت من المجني عليها، وطلبت منها توصيلها لوالدتها؛ فاصطحبتها إلى العقار محل الواقعة، وأثناء سيرهما عثرت على السلك المستخدم في شنق المجني عليها، وفور دخولهما العقار وضعت يدها على فم المجني عليها لبكائها، ثم أعدت السلك على هيئة مشنقة، وربطت أحد طرفيه بالقفص الحديدي الخاص بموتور المياه، وأحضرت الطفلة، وأوقفتها على قدميها، ووضعت رأسها داخل الطوق، ثم سحبت قدمها؛ فسقطت المجني عليها في وضع الشنق، وتركتها وانصرفت.