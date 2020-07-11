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طفلة تشنق أخرى في عقار مهجور بعد رؤية المشهد على "يوتيوب"

Time منذ 21 دقيقة
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طفلة تشنق أخرى في عقار مهجور بعد رؤية المشهد على "يوتيوب"

القاهرة (صدى):
اهتزت أركان منطقة أوسيم في مصر بواقعة شنق طفلة تبلغ 12 عامًا لأخرى تبلغ 4 سنوات دون وجود دافع لذلك.

وتوصلت الشرطة بالتحقيقات إلى تورط الطفلة صاحبة الـ 12 عامًا، وتم القبض عليها، وتبين أنها تقيم بصحبة عمتها بعد انفصال والدَيْها.

واعترفت الطفلة بأنها اعتادت على مشاهدة مقاطع القتل والعنف والشنق عبر موقع يوتيوب، وتأثرت بها، وأنها أثناء سيرها بالشارع شاهدت الطفلة المجني عليها تسير بمفردها؛ فعزمت على تنفيذ مقطع الفيديو الذي شاهدته عن الشنق.

وقالت إنها اقتربت من المجني عليها، وطلبت منها توصيلها لوالدتها؛ فاصطحبتها إلى العقار محل الواقعة، وأثناء سيرهما عثرت على السلك المستخدم في شنق المجني عليها، وفور دخولهما العقار وضعت يدها على فم المجني عليها لبكائها، ثم أعدت السلك على هيئة مشنقة، وربطت أحد طرفيه بالقفص الحديدي الخاص بموتور المياه، وأحضرت الطفلة، وأوقفتها على قدميها، ووضعت رأسها داخل الطوق، ثم سحبت قدمها؛ فسقطت المجني عليها في وضع الشنق، وتركتها وانصرفت.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخيبه على ما هو فيه من خيابه مُراهق في الستـين .
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
عبدالعزيز بغلف مريض نفسي من جماعة أبو نفسية يعاني منذ صغره إلى اليوم من الهلال وبطولاته وتآلقه الدائم للمنصات حسداً وغيرة وتغلغلت في داخله مما سبب له إسهال فكري مزمن .وقد نسمع عنه قريبا الحجر عليه وإيداعه مستشفى تفسي للعلاج ..
وافي
المتصهين اخطر من الصهاينة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يخلف على اهل المشنوقه .. آمين .. .. اما الشانقه بتاعت اليو تيوب ، ذوقوها ماذاقته المشنوقه ..

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