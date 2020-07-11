ضبط صاحب دار نشر يتحرش بالزبائن ويقبلهن عنوة

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية القبض على محمد هاشم صاحب دار نشر ”ميريت“، إحدى أشهر دور النشر في مصر؛ لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات.
وكانت فتيات فضحن "هاشم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالت إحدى الضحايا عبر صفحتها، إنها توجهت إلى ”ميريت“ في العام 2019 بدعوة من أحد الأصدقاء بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاح الدار، وهناك تعرفت على صاحب الدار محمد هاشم.
ولفتت إلى أنها توجهت في أحد الأيام إلي الدار لشراء كتب، وعقب ذلك طلب منها هاشم التوجه إلى إحدى الغرف، وقال لها:“هجيبلك الكتب اللي عايزاها، بس تعالي ندخل الأوضة التانية“.
وتابعت الفتاة قائلة:"دون مقدمات هجم عليَّ، وبدأ يلمس أجزاء من جسمي وحاول تقبيلي عنوة، وأصبت بالذهول من الواقعة، حيث لم يخطر في بالي قيام هذا الشخص بارتكاب فعل كهذا، لأن صورته كانت في بالي ناصعة، وبعدها مشيت من الدار، وأنا في حالة ذهول"
وكان هناك العديد من الروايات في السياق ذاته حول تحرش صاحب دار النشر بالفتيات.