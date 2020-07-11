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ضبط صاحب دار نشر يتحرش بالزبائن ويقبلهن عنوة

Time منذ ساعتين
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ضبط صاحب دار نشر يتحرش بالزبائن ويقبلهن عنوة

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية القبض على محمد هاشم صاحب دار نشر ”ميريت“، إحدى أشهر دور النشر في مصر؛ لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات.

وكانت فتيات فضحن "هاشم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالت إحدى الضحايا عبر صفحتها، إنها توجهت إلى ”ميريت“ في العام 2019 بدعوة من أحد الأصدقاء بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاح الدار، وهناك تعرفت على صاحب الدار محمد هاشم.

ولفتت إلى أنها توجهت في أحد الأيام إلي الدار لشراء كتب، وعقب ذلك طلب منها هاشم التوجه إلى إحدى الغرف، وقال لها:“هجيبلك الكتب اللي عايزاها، بس تعالي ندخل الأوضة التانية“.

وتابعت الفتاة قائلة:"دون مقدمات هجم عليَّ، وبدأ يلمس أجزاء من جسمي وحاول تقبيلي عنوة، وأصبت بالذهول من الواقعة، حيث لم يخطر في بالي قيام هذا الشخص بارتكاب فعل كهذا، لأن صورته كانت في بالي ناصعة، وبعدها مشيت من الدار، وأنا في حالة ذهول"

وكان هناك العديد من الروايات في السياق ذاته حول تحرش صاحب دار النشر بالفتيات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تمام التمام الله يقويكم يا أبطال أم الدنيا .👍.
د محمد ماجد بخش
كل الخواص الدورية للعناصر مسميات مغلوطة وغير حقيقية تصف واقعا غير مسمى بواقعه
د محمد ماجد بخش
زيف علم الكيمياء سيكشف إن عاجلا أو آجلا وأن أسسها ومبادئها وقواعدها فبركات كمومية
د محمد ماجد بخش
لا مشكلة في آلية تمثيل درجة الارتباط عدديا بوحدات الثقالة الفراغية المغناطيسية لكن المعضلة تكمن في تمثيل الدرجة المغناطيسية للوحدة الكلية الناتجة الممثلة لوحدة مجموع الذرات لذلك لجاوا إلى التحايل في آلية تمثيل التعامل بزعامة، وزعم اختلاف وتباين طاقة إلكترونات ذرة العنصر المتمثلة في وحدات كتلة العنصر الفراغية العددية المزعومة.
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر ووحدات العناصر العددية مجرد أدوات تعاملية لتمثيل درجات الثقالة العددية كونها تمثل طريقة وليست حقيقة.

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