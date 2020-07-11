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غاريث بيل يأخذ «قيلولة» على الدكة أثناء مباراة فريقه الحاسمة

Time منذ ساعة
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غاريث بيل يأخذ «قيلولة» على الدكة أثناء مباراة فريقه الحاسمة

نواف السالم (صدى):
تسبب النجم الويلزي في غضب جماهير ريال مدريد الإسباني، بتصرف غريب اتخذه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ألافيس، ضمن منافسات الليغا.

واستخدم غاريث بيل قناعه الصحي كغطاء للعين، بينما أخذ قيلولة من على دكة الفريق في المدرجات، خلال مباراة فريقه الحاسمة أمام ألافيس بالدوري الإسباني، حيث التقطته عدسات المصورين.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إجلاس النجم الويلزي على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي دفع الأخير للرد بأخذ قيلولة في المباراة.

وبعد أن استخدم ريال مدريد تبديله الخامس والأخير في المباراة، بدأ بيل بالضحك بشكل هستيري، تعبيرا على سخريته من قرار عدم إشراكه في اللقاء.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصرف بيل "بالمخجل"، مشيرة إلى أنها أسوأ صورة لبيل مع ريال مدريد.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخيبه على ما هو فيه من خيابه مُراهق في الستـين .
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
عبدالعزيز بغلف مريض نفسي من جماعة أبو نفسية يعاني منذ صغره إلى اليوم من الهلال وبطولاته وتآلقه الدائم للمنصات حسداً وغيرة وتغلغلت في داخله مما سبب له إسهال فكري مزمن .وقد نسمع عنه قريبا الحجر عليه وإيداعه مستشفى تفسي للعلاج ..
وافي
المتصهين اخطر من الصهاينة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يخلف على اهل المشنوقه .. آمين .. .. اما الشانقه بتاعت اليو تيوب ، ذوقوها ماذاقته المشنوقه ..

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