غاريث بيل يأخذ «قيلولة» على الدكة أثناء مباراة فريقه الحاسمة

نواف السالم (صدى):
تسبب النجم الويلزي في غضب جماهير ريال مدريد الإسباني، بتصرف غريب اتخذه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ألافيس، ضمن منافسات الليغا.
واستخدم غاريث بيل قناعه الصحي كغطاء للعين، بينما أخذ قيلولة من على دكة الفريق في المدرجات، خلال مباراة فريقه الحاسمة أمام ألافيس بالدوري الإسباني، حيث التقطته عدسات المصورين.
وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إجلاس النجم الويلزي على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي دفع الأخير للرد بأخذ قيلولة في المباراة.
وبعد أن استخدم ريال مدريد تبديله الخامس والأخير في المباراة، بدأ بيل بالضحك بشكل هستيري، تعبيرا على سخريته من قرار عدم إشراكه في اللقاء.
ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصرف بيل "بالمخجل"، مشيرة إلى أنها أسوأ صورة لبيل مع ريال مدريد.