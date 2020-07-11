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باحث فلكي: بعد منتصف الليل يقترن القمر بكوكب المريخ

Time منذ 3 دقائق
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باحث فلكي: بعد منتصف الليل يقترن القمر بكوكب المريخ

نايف السالم (صدى):
كشف الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، إن السماء بعد منتصف الليل اليوم ستشهد اقتران كوكبين بنجم وقمر.

وقال في تصريحات صحفية إنه الليلة وتحديدًا بعد منتصف الليل يُطل القمر علينا من جهة الشرق وبجواره جرم أحمر لامع، هذا الجرم هوكوكب المريخ، ويميل لونه للأحمر بسبب تربته الغنية بمادة أكسيدالحديد التي يكون لونها يميل للأحمر .

وتابع : "سنرى هذا الاقتران من منتصف الليل إلى طلوع ضوء الصباح، حين يغشى بنوره القمر والمريخ"، وفقًا لـ"سبق".

ولفت إلى أنه خلال ساعات الفجر الأخيرة سيمكن مشاهدة اقتران آخر بين جرم ساطع ومميز مع جرم آخر خافت ويميل للون الأحمر أيضًا".

وبين الفلكي "هندي" أن "الجرم الساطع هو ألمع جرم سماوي في السماء بعد الشمس والقمر ويسمى هذه الأيام بنجمة الصباح وهو كوكب الزهرة، بينما رفيقه الأحمر هو نجم الدبران الذي يقع في برج الثور، وهو أحد النجوم الشهيرة في الحضارة العربية، وهو نجم عملاق أحمر في نهاية حياته، ويبعد عنا حوال ٦٦ سنة ضوئية ضمن مجرتنا درب التبانة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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