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وزيرة الثقافة الإماراتية تعلق على تحويل متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد

Time منذ 24 دقيقة
Views 1600
وزيرة الثقافة الإماراتية تعلق على تحويل متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد

أبوظبي (صدى):
اعتبرت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي، اليوم السبت، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد قرار ليس في محله.

وكتبت الكعبي في تغريدة على "تويتر" : (آيا صوفيا) هو معلم تاريخي عمره آلاف السنين، وتغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دومًا أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات".

وأضافت الكعبي: "التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات، ومن مسؤوليتنا صونه، وضمان الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، ليبقى شاهدًا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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