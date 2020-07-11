وزيرة الثقافة الإماراتية تعلق على تحويل متحف «آيا صوفيا» التاريخي إلى مسجد

أبوظبي (صدى):
اعتبرت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي، اليوم السبت، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد قرار ليس في محله.
وكتبت الكعبي في تغريدة على "تويتر" : (آيا صوفيا) هو معلم تاريخي عمره آلاف السنين، وتغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دومًا أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات".
وأضافت الكعبي: "التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات، ومن مسؤوليتنا صونه، وضمان الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، ليبقى شاهدًا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها".