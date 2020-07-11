شاهد.. الإعلامية غادة مصلي تنشر صور رومانسية من عقد قرانها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية غادة مصلي مُذيعة "MBC" عن صور عقد قرانها الأولى، بعد أن تم إشهاره في حفل عائلي صغير.
وظهرت ”غادة“ برفقة عريسها، بينما كان يضع الخاتم في إصبعها، وعلقت على الصورة :"شكرًا لكل من بارك لي على ملْكتي من الكابتن آل أبو السمح، أحبكم من كل قلبي".
وحرصت صديقتها الإعلامية سارة مراد على تهنئتها، حيث نشرت صورة للعروسين عبر حسابها على ”إنستجرام وكتبت:“ما شاء الله تبارك الله.. قلبي مبسوط وأنا أشاركك بأجمل خبر . غدوش صارت أجمل عروسة، الله يوفقهما ويسعدهما ويتمم لهما على خير، مبارك لأختي، يا أطيب قلب…غادة مصلي“.