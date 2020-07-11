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«كلوب» يعتبر التعادل أمام بيرنلي هزيمة

Time منذ ساعة
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«كلوب» يعتبر التعادل أمام بيرنلي هزيمة

وكالات (صدى):
اعتبر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تعادل الريدز اليوم بمثابة هزيمة للفريق أمام بيرونلي على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 : "أعتقد أننا خسرنا هذا اللقاء، مباراة جيدة ولكن كان علينا تسجيل أكثر من هدف، حارس بيرنلي قدم أداء جيدا وأحترم ذلك، وما أحترمه أكثر هو أداء بيرنلي وكان بإمكانهم التسجيل، أنا سعيد للغاية وسعيد لأن الفريق بأجمعه يشعر وأنهم خسروا هذا اللقاء".

وأضاف: "حزين للغاية أننا حصلنا على نقطة واحدة، واجهنا خصما عنيدا، دافعوا بشكل كبير ودافعوا بمعظم اللاعبين أمام حارس المرمى، الأمر غير معقول".

وتابع: "أخطأنا لأنه كان علينا إنهاء اللقاء عندما سنحت لنا الفرص ولكننا لم نقم بذلك، بيرنلي يملكون مهاجمين رائعين يقاتلان على كل كرة، دائما ما يدفعون الفريق للأمام ويسببان العديد من المشاكل للخصم، لذلك كان علينا حسم اللقاء، هذا ليس ما رغبنا بتحقيقه".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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