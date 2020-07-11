«كلوب» يعتبر التعادل أمام بيرنلي هزيمة

وكالات (صدى):
اعتبر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تعادل الريدز اليوم بمثابة هزيمة للفريق أمام بيرونلي على ملعب أنفيلد.
وقال كلوب، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 : "أعتقد أننا خسرنا هذا اللقاء، مباراة جيدة ولكن كان علينا تسجيل أكثر من هدف، حارس بيرنلي قدم أداء جيدا وأحترم ذلك، وما أحترمه أكثر هو أداء بيرنلي وكان بإمكانهم التسجيل، أنا سعيد للغاية وسعيد لأن الفريق بأجمعه يشعر وأنهم خسروا هذا اللقاء".
وأضاف: "حزين للغاية أننا حصلنا على نقطة واحدة، واجهنا خصما عنيدا، دافعوا بشكل كبير ودافعوا بمعظم اللاعبين أمام حارس المرمى، الأمر غير معقول".
وتابع: "أخطأنا لأنه كان علينا إنهاء اللقاء عندما سنحت لنا الفرص ولكننا لم نقم بذلك، بيرنلي يملكون مهاجمين رائعين يقاتلان على كل كرة، دائما ما يدفعون الفريق للأمام ويسببان العديد من المشاكل للخصم، لذلك كان علينا حسم اللقاء، هذا ليس ما رغبنا بتحقيقه".