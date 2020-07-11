شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
فاز شيفيلد يونايتد على تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك ”ثنائية“ وأوليفر ماكبيرن في الدقائق 18 و33 و77، في حين تقدم شيفيلد عبر ماكجولدريك في الدقيقة 18، بعد متابعة كرة عائدة من حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا.
وتجمد رصيد البلوز عند 60 نقطة ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.
في حين رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليغ.