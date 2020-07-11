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شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

Time منذ ساعة
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شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
فاز شيفيلد يونايتد على تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف المباراة دافيد ماكجولدريك ”ثنائية“ وأوليفر ماكبيرن في الدقائق 18 و33 و77، في حين تقدم شيفيلد عبر ماكجولدريك في الدقيقة 18، بعد متابعة كرة عائدة من حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا.

وتجمد رصيد البلوز عند 60 نقطة ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث في ظل ملاحقة ليستر سيتي الرابع 59 نقطة ومانشستر يونايتد الخامس 58 نقطة.

في حين رفع شيفيلد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليعزز حظوظه في التأهل لبطولة يوروبا ليغ.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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