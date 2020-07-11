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قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب

Time منذ ساعة
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قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب

ماجد القزيز (صدى):
كشفت تقارير بريطانية أن منظمة save the children أو إنقاذ الأطفال الخيرية حصلت على تبرع بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من قطر على الرغم من وصفها لمزاعم الدوحة بالقضاء على السخرة بأنها "حيلة" ووصفها لقطر بأنها "محور إرهابي".

وحسب مذكرة سرية اعترفت المؤسسة الخيرية التي تعاني من ضائقة مالية بأن أخذ أموال من الإمارة كانت خطوة "عالية المخاطر" لكنها وافقت عليها على أي حال.

كما كشفت المذكرة كيف أن المؤسسة الخيرية البريطانية أجلت من قبل الحصول على تبرع من قطر لتجنب "التدقيق الإعلامي". لكن المذكرة أوصت بالمضي قدما في الحصول على تبرعات أخرى من قطر مع الاعتراف بأن الخطوة ستجعلها "عرضة لاتهامات بالنفاق".

وبررت منظمة إنقاذ الأطفال(STC) سلوكها قائلة إن كل هذه التبرعات تنطوي على مخاطر، لكنها تساعد في تخفيف حدة الفقر، وأن المنظمات الخيرية أخرى تتلقى المساعدة من قطر. واعتبر البعض أن قطر تستغل مثل هذه الظروف لإسكات الانتقادات من خلال التبرعات.

وأدت الفضيحة إلى انخفاض يوازي 100 مليون جنيه استرليني في الدخل السنوي للمنظمة حيث انضم الرئيس التنفيذي الحالي لمنظمة إنقاذ الأطفال كيفين واتكينز إلى حملة النقد التي شنها القطاع الخيري على قرار بوريس جونسون الشهر الماضي بإلغاء وزارة التنمية الدولية، قائلا إن ذلك "سيؤذي أفقر الأطفال في العالم".

في حين كشفت المذكرة المسربة المكونة من 12 ألف كلمة تتناول مخاطر قبول الأموال القطرية تحت عنوان "سري للغاية، تقييم قبول تبرعات الأطفال". وهي تشمل خطر "عقوبات" من قبل دول أخرى ضد منظمة إنقاذ الأطفال وادعاءات "تمويل الإرهاب" و الإضرار بسمعة المؤسسة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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