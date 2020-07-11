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الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل

Time منذ ساعتين
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الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل

ماجد القزيز (صدى):
انتهكت شبكة تليفزيون الجزيرة القطرية القوانين الأمريكية التى تلزمها بكشف علاقتها بالأسرة الحاكمة فى قطر، التي طالما استخدمت الشبكة على مدار سنوات لتعزيز المصالح السياسية للدوحة فى أمريكا.

وأصدرت عضوة سابقة بالكونجرس إيلانا روز ليتنين، التى خدمت بمجلس النواب 30 عاما وترأست لجنة العلاقات الخارجية بين عامى 2011 و2013، تقريرا تتهم الجزيرة بالعمل كوكيل للحكومة القطرية دون الكشف عن ذلك، فى انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذى يطلب من العاملين لصالح حكومات أجنبية أن يسجلوا بشكل عام نشاطهم.

وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة. ويتهم التقرير قطر والجزيرة بانتهاك القانون الأمريكى بالعمل كمنظمة إخبارية مستقلة.

وتقدم عدد من أعضاء الكونجرس البارزين بطلب لوزارة العدل لإطلاق تحقيق كامل فى أنشطة الجزيرة لتخديد ما إذا كانت تنتهك القوانين. وأصدرت روز ليتنين دعواتها خلال عملها فى الكونجرس حيث أثارت قضية عمليات نفوذ قطر فى أمريكا.

وأشارت تقارير إلى أن قطر تحولت فى السنوات الأخيرة إلى نقطة صدام فى السياسات الأمريكية بسبب تسللها إلى نظام التعليم العام فى أمريكا وغيرها من المعاهد الرئيسية.

وكتبت روز لينتينين فى التقرير إن الولايات المتحدة بحاجة إلى النظر بالقوة فى علاقتها بقطر وإجبار الجزيرة على التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وأكدت على ضرورة أن تطلب الوزارة من الجزيرة القيم بذلك، مثلما فعلت مع وسائل إعلام أجنبية أخرى مثل تلك التى تتحكم بها روسيا والصين.

وأوضح التقرير أن قطر تملك وتمول وتوجه وتتحكم فى الجزيرة التى تستخدمها الدوحة لتعزيز أجندتها فى السياسة الخارجية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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