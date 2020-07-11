الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل

ماجد القزيز (صدى):
انتهكت شبكة تليفزيون الجزيرة القطرية القوانين الأمريكية التى تلزمها بكشف علاقتها بالأسرة الحاكمة فى قطر، التي طالما استخدمت الشبكة على مدار سنوات لتعزيز المصالح السياسية للدوحة فى أمريكا.
وأصدرت عضوة سابقة بالكونجرس إيلانا روز ليتنين، التى خدمت بمجلس النواب 30 عاما وترأست لجنة العلاقات الخارجية بين عامى 2011 و2013، تقريرا تتهم الجزيرة بالعمل كوكيل للحكومة القطرية دون الكشف عن ذلك، فى انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذى يطلب من العاملين لصالح حكومات أجنبية أن يسجلوا بشكل عام نشاطهم.
وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة. ويتهم التقرير قطر والجزيرة بانتهاك القانون الأمريكى بالعمل كمنظمة إخبارية مستقلة.
وتقدم عدد من أعضاء الكونجرس البارزين بطلب لوزارة العدل لإطلاق تحقيق كامل فى أنشطة الجزيرة لتخديد ما إذا كانت تنتهك القوانين. وأصدرت روز ليتنين دعواتها خلال عملها فى الكونجرس حيث أثارت قضية عمليات نفوذ قطر فى أمريكا.
وأشارت تقارير إلى أن قطر تحولت فى السنوات الأخيرة إلى نقطة صدام فى السياسات الأمريكية بسبب تسللها إلى نظام التعليم العام فى أمريكا وغيرها من المعاهد الرئيسية.
وكتبت روز لينتينين فى التقرير إن الولايات المتحدة بحاجة إلى النظر بالقوة فى علاقتها بقطر وإجبار الجزيرة على التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وأكدت على ضرورة أن تطلب الوزارة من الجزيرة القيم بذلك، مثلما فعلت مع وسائل إعلام أجنبية أخرى مثل تلك التى تتحكم بها روسيا والصين.
وأوضح التقرير أن قطر تملك وتمول وتوجه وتتحكم فى الجزيرة التى تستخدمها الدوحة لتعزيز أجندتها فى السياسة الخارجية.