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مقال يثير غضب برلمانيين ومنظمات إسلامية ضد رئيس وزراء بريطانيا

Time منذ ساعتين
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مقال يثير غضب برلمانيين ومنظمات إسلامية ضد رئيس وزراء بريطانيا

لندن (صدى):
أثار مقال كتبه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام 1997 غضب برلمانيين ومنظمات إسلامية.

وكان المقال القديم يتحدث عن مذبحة سربرنيتسا ضد المسلمين في البوسنة، حيث حمل جونسون مسؤولية الحادث على ضحاياه.

وانتقدت شخصيات برلمانية وعدة منظمات إسلامية ما ذكره رئيس الوزراء البريطاني في المقال، معتبرين أن مشاركته في الفعاليات التذكارية المتعلقة بالمذبحة تعد إهانة للمسلمين.

وطالب برلمانيون ومنظمات إسلامية واجتماعية بضرورة أن يقوم جونسون بالاعتذار، فيما رد مكتب الأخير بأن الاقتباسات المأخوذة من المقال تم تداولها في خارج سياقها الحقيقي، وأن جونسون كان على مدار السنوات الماضية يدين المذبحة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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