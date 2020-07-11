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الأمير فيصل بن تركي يعلن عن مكأفاة فوز النصر على الهلال

Time منذ ساعتين
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الأمير فيصل بن تركي يعلن عن مكأفاة فوز النصر على الهلال

ماجد محمد (صدى):
أعلن الأمير فيصل بن تركي، اليوم السبت، عن مكأفاة فوز النصر على الهلال مليون ريال للاعبين.

ورصد العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف مكافأة مالية ضخمة للاعبي النصر في حال تحقيق الفوز المباراة القادمة أمام الهلال.

وقال بغلف عبر حسابه الرسمي على تويتر ” استبشارآ ووفاء للحبيب الغالي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي ، كحيلان العشق والوفاء، فإني اتشرف برفع قيمه المكافأة لنجوم العالمي إلى ٩٠٠٠٠٠ تسعمائة ألف ريال بواقع ثلاثين ألف ريال لكل نجم من نجومنا في حال تحقيق الفوز بالمباراة القادمة”

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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