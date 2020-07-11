الأمير فيصل بن تركي يعلن عن مكأفاة فوز النصر على الهلال

ماجد محمد (صدى):
أعلن الأمير فيصل بن تركي، اليوم السبت، عن مكأفاة فوز النصر على الهلال مليون ريال للاعبين.
ورصد العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف مكافأة مالية ضخمة للاعبي النصر في حال تحقيق الفوز المباراة القادمة أمام الهلال.
وقال بغلف عبر حسابه الرسمي على تويتر ” استبشارآ ووفاء للحبيب الغالي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي ، كحيلان العشق والوفاء، فإني اتشرف برفع قيمه المكافأة لنجوم العالمي إلى ٩٠٠٠٠٠ تسعمائة ألف ريال بواقع ثلاثين ألف ريال لكل نجم من نجومنا في حال تحقيق الفوز بالمباراة القادمة”