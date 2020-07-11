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"الشثري" يوضح طريقة التعامل مع كبار السن الذين يصرون على أداء الصلوات بالمساجد

Time منذ ساعتين
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"الشثري" يوضح طريقة التعامل مع كبار السن الذين يصرون على أداء الصلوات بالمساجد

عادل الحربي (صدى):
دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إلى التعامل باللطف واللين والكلمة الطيبة عند نصح كبار السن الذين يصّرون على أداء الصلوات جماعة في المساجد.

وجاء ذلك في رده في برنامج "فتاوى" على تساؤل تضمن: "والدي كبير في السن ويحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وأريده أن يؤدي الصلاة في المنزل خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، لكنه يرفض، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما الطريقة الصحيحة في التعامل معه ومع كبار السن؟".

ورد الشيخ الشثري قائلا : "إذا كان الإنسان عليه شيء من الأعراض يرخص له في ترك صلاة الجماعة في المسجد كما لو كان مقعدًا أو عاجزًا اأو يخشى على نفسه من انتقال الأمراض".

وأضاف "الشثري": كبير السن يشار عليه، ويذكّر بأن له أجر الجماعة، وإن صلى في بيته، ولا يلحقه حرج بسبب تركه للجماعة، ويؤتى إليه باللفظ الجميل والكلمة الطيبة، ويذّكر بأنه متى حفظ بدنه تمكّن من أداء عبادات كثيرة في سنوات عديدة بإذن الله".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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