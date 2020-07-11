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بالفيديو .. ذكريات لا ينساها وزير خارجية البحرين عن الأمير الراحل سعود الفيصل

Time منذ ساعتين
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بالفيديو .. ذكريات لا ينساها وزير خارجية البحرين عن الأمير الراحل سعود الفيصل

المنامة (صدى):
استعرض وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لحظات جمعته بوزير الخارجية السابق، الأمير الراحل سعود فيصل.

وقال إن الأمير الراحل كان دائم التواصل معه لدرجة جعلته يتساءل عن الوقت الذى ينام فيه الأمير سعود .

وأوضح أن سعود الفيصل كان يتواصل معه هاتفياً في الصباح والمساء، وأحيانا في أوقات الفجر، من أجل التباحث حول القضايا الدولية.

وأشاد وزير الخارجية البحريني بالأمير سعود، مؤكداً أنه لم يكن فقط وزيراً لخارجية المملكة، وإنما كان وزيراً للبحرين أيضا، وأن الذكريات التى جمعت بينهما لن ينساها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك يابنت مصلي عسى بس عشاء الزواج يكون فيه مقلقل لحم .
ابراهيم
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر أهله وحسن الله عزاهم الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يرزق أهله الصبر والسلوان الله يغفرله ويرحمها ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النيران الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب الله يبدله دار خير من داره وأهل من خير من أهله وزج خير من زوجه اللهم نور مرقده وطيب مضجعه واجزه بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانه اللهم أن كان محسن فزده إحسانه وان كان مسئ فتجاوز عنه فأنت غنيه عن عذابه اللهم وانس حوشته إلى يوم القيامه
سوسن
فقـرو هليمـة (مراهقة متأخرة)🤦‍♀️
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ,, .. الا غباء لا طب له ..
شبابى
ماجد من بداياته عام ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧ حقق الهلال تقريبا ١٨ بطوله محليه اكثر من بطولات ماجد ١١ بطوله مع النصر والمنتخب بعد صراحه مره جننهم صراحه اقنعتنى ياكبير السعوديه النصر

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