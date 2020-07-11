بالفيديو .. ذكريات لا ينساها وزير خارجية البحرين عن الأمير الراحل سعود الفيصل

المنامة (صدى):
استعرض وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لحظات جمعته بوزير الخارجية السابق، الأمير الراحل سعود فيصل.
وقال إن الأمير الراحل كان دائم التواصل معه لدرجة جعلته يتساءل عن الوقت الذى ينام فيه الأمير سعود .
وأوضح أن سعود الفيصل كان يتواصل معه هاتفياً في الصباح والمساء، وأحيانا في أوقات الفجر، من أجل التباحث حول القضايا الدولية.
وأشاد وزير الخارجية البحريني بالأمير سعود، مؤكداً أنه لم يكن فقط وزيراً لخارجية المملكة، وإنما كان وزيراً للبحرين أيضا، وأن الذكريات التى جمعت بينهما لن ينساها.