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بالفيديو.. مسؤولون يكشفون السبب الحقيقي وراء تدهور العلاقات السعودية الإيرانية

Time منذ 8 دقائق
Views 1293
بالفيديو.. مسؤولون يكشفون السبب الحقيقي وراء تدهور العلاقات السعودية الإيرانية

نايف السالم (صدى):
كشف مسؤولون السبب الحقيقي وراء تدهور العلاقات بين المملكة وإيران.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن المملكة ساندت فكرة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، فيما عانت إيران من واقع سياسي تعس وخصوصا السياسة الخارجية لها.

من جهته، أوضح الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن العلاقة بدأت تدهور بين البلدين عندما بدأت إيران في التدخل في شؤون الوطن العربي، مضيفا أن المملكة دعت إيران للتوقف عن ذلك لكنها استمرت فيما تفعله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عليه باالعافيه .. .. باالصحة والهناء ، ياعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎
طيب يامهندسات الكشنه والكشته .. .. الله يستر لانكب كشنتهن مابعد طبخن ..
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
والله ماادري ايش يسون .. .. بس مااشي ..
ابو عبدالله
سلمت يداك يقال عند الأزمات تظهر معادن الرجال موضوع شيق ويستفاد من ان يدرس في أرقى الجامعات

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