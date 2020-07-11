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"بغلف" يرفع مكافأة النصر في حال الانتصار أمام الهلال في الدوري
منذ 12 دقيقة
1328
ماجد محمد (صدى):
أعلن عضو شرف النصر الذهبي عبدالعزيز بغلف، عن رفع قيمة مكافآة اللاعبين المقررة في حال فوزهم على الهلال في الدوري للموسم الجاري.
ورفع "بغلف" المكافآة لتبلغ 900 الف ريال بواقع 30 الف ريال لكل لاعب.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
عليه باالعافيه .. .. باالصحة والهناء ، ياعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎
طيب يامهندسات الكشنه والكشته .. .. الله يستر لانكب كشنتهن مابعد طبخن ..
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
والله ماادري ايش يسون .. .. بس مااشي ..
ابو عبدالله
سلمت يداك يقال عند الأزمات تظهر معادن الرجال موضوع شيق ويستفاد من ان يدرس في أرقى الجامعات
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