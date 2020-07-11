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نصائح لحماية الأسلاك الكهربائية في السيارة من القوارض

Time منذ يومين
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نصائح لحماية الأسلاك الكهربائية في السيارة من القوارض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يواجه ملاك السيارات مشكلات بسبب القوارض التي قد تأكل أسلاك الكهرباء في سيارتهم؛ حيث حذرت المنظمة الألمانية للفحص الفني "ديكرا" من مدى خطورة القوارض العالية على السيارات.

وأكدت المنظمة على أن القوارض تتسبب في كثير من التلفيات للسيارات، حيث تقوم بقضم الكابلات الكهربائية مما قد يؤدي إلى اشتعال الحريق في السيارات.

وتقوم القوارض بقضم أي خراطيم أو أسلاك في حيز محرك السيارة، مثل خراطيم مياه التبريد أو كابلات الإشعال أو مواد العزل والأجزاء المطاطية، وهو ما قد يتسبب في تعطل السيارة بالكامل.

ورصدت المنظمة عدد من النصائح لتفادي مشكلات القوارض؛ مثل غسل المحرك جيدا، في حالة وجود آثار للقوارض في السيارة، حيث يمكن لعمليات غسل المحرك بصورة منتظمة أن تساعد في التخلص من خطر القوارض.

ومن طرق مواجهة القوارض أيضًا، تغطية الكابلات والخراطيم باستخدام بلاستيك صلب مقاوم للقضم، ومع ذلك يجب مراعاة عدم استعمال هذه التغطية مع الأجزاء الساخنة بالمحرك، فضلا عن أن الأجزاء المطاطية والمواد العازلة تظل بدون حماية ضد القوارض بجانب الحرص على نظافة السيارة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صـحيح كلامــك يا الحكم . والله يستر عــلاهـم من ســؤ الحُـكم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
سوسن
عقبال ماتستمتع في نار جهنم بإذن الله يابارد الوجه. العطاء ليس دليل الرضا.. يعطي (الدنيا) لمن يحب ومن لايحب ..(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ] : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكية

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