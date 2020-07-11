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لايجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1502
لايجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض

الرياض (صدى):
ينص نظام العمل على عدم جواز إنهاء خدمات عامل من قبل صاحب العمل؛ بسبب المرض قبل استنفاذ المدد المحددة للاجازة المرضية، وفقًا للمادة 82 من نظام العمل.

وتنص المادة ذاتها على أن الاجازة المرضية مدتها ١٢٠ يوم ويمكن وصلها بالاجازة السنوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عليه باالعافيه .. .. باالصحة والهناء ، ياعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎
طيب يامهندسات الكشنه والكشته .. .. الله يستر لانكب كشنتهن مابعد طبخن ..
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
والله ماادري ايش يسون .. .. بس مااشي ..
ابو عبدالله
سلمت يداك يقال عند الأزمات تظهر معادن الرجال موضوع شيق ويستفاد من ان يدرس في أرقى الجامعات

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