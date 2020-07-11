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تطورات جديدة في قضية الملياردير "شيتي" الهندي الهارب من الإمارات

Time منذ ساعة
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تطورات جديدة في قضية الملياردير "شيتي" الهندي الهارب من الإمارات

وكالات (صدى):
في ظل اشتداد الأزمة التي تعصف بإمبراطورية شركاته، التقى بافاجوتو راجورام شيتي مسؤولين من بنك برودا في منتصف مارس آذار للنقاش بشأن 250 مليون دولار يدين بها هو وشركاته.

وبحسب ملفات قضائية، جرى منح القروض على خلفية السمعة القوية لشيتي كملياردير ولشركاته، وبالأخص إن.إم.سي.هيلث، وهي مجموعة المستشفيات التي يتركز نشاطها في منطقة الشرق الأوسط والتي صنع منها ثروته.

واقترضت إن.إم.سي هيلث، وهي أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في الإمارات، دون إلزامها بتقديم ضمانات من عشرات البنوك التي مقراتها في المنطقة أو لها أنشطة فيها.

وجاء انهيار إن.إم.سي هذا العام، وسط مزاعم احتيال والكشف عن ديون مخفية بأكثر من 14 مليار دولار.

ويقاضي بنك برودا الهندي شيتي على خلفية التراجع عن اتفاق يقول إنه جرى التوصل إليه خلال اجتماع في مارس لإعطاء البنك 16 عقارا كضمان للديون وللحصول على ضمانات إضافية.

ويقول شيتي إن الاتفاق “وثيقة احتيال”، وذلك بحسب بيان معارضة قُدم للمحكمة في 16 يونيو واطلعت عليه رويترز.

وبحسب أوراق دعوى 16 يونيو حزيران، يقول شيتي أيضا إن القروض جرى إصدارها في الإمارات ولا يجوز إخضاعها لمحكمة في الهند.

ويقول البنك إن القروض جرى منحها من خلال مكاتبه المحلية في الإمارات وسلطنة عمان ومومباي.

ولم يرد بنك برودا على طلب للتعقيب. وامتنع ممثل عن شيتي عن التعقيب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
عليه باالعافيه .. .. باالصحة والهناء ، ياعل مداخيله العافيه ..
ابو محمد 😎
طيب يامهندسات الكشنه والكشته .. .. الله يستر لانكب كشنتهن مابعد طبخن ..
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
والله ماادري ايش يسون .. .. بس مااشي ..
ابو عبدالله
سلمت يداك يقال عند الأزمات تظهر معادن الرجال موضوع شيق ويستفاد من ان يدرس في أرقى الجامعات

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