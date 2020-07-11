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سقوط رجل من الطابق السابع على أحد المارة يؤدي إلى وفاتهما معا

Time منذ 7 ساعات
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سقوط رجل من الطابق السابع على أحد المارة يؤدي إلى وفاتهما معا

لندن (صدى):
سقط سائح بريطاني من الطابق السابع في أحد فنادق إسبانيا على رجل آخر، فتوفيا معًا حيث كان يمر قرب الفندق في منتجع ”ماربيلا“ الساحلي جنوب البلاد، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وقال متحدث باسم الشرطة : إنه يُجرى حاليا التحقيق عما إذا كان السائح البريطاني، الذي لم يتم تحديد هويته، سقط أم رمى نفسه من شرفة غرفته بالطابق السابع في فندق ”ميليا دون بيبي“.

وأضافت: الحادث وقع حوالي الساعة 1:30 صباح السبت، وأن السائح كان يقيم في الفندق برفقة أسرته في رحلة سياحية للمنتجع الشهير الذي يقصده عدد كبير من البريطانيين، مضيفة أن الضحية الإسباني يبلغ من العمر نحو 43 عاما.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تمام التمام الله يقويكم يا أبطال أم الدنيا .👍.
د محمد ماجد بخش
كل الخواص الدورية للعناصر مسميات مغلوطة وغير حقيقية تصف واقعا غير مسمى بواقعه
د محمد ماجد بخش
زيف علم الكيمياء سيكشف إن عاجلا أو آجلا وأن أسسها ومبادئها وقواعدها فبركات كمومية
د محمد ماجد بخش
لا مشكلة في آلية تمثيل درجة الارتباط عدديا بوحدات الثقالة الفراغية المغناطيسية لكن المعضلة تكمن في تمثيل الدرجة المغناطيسية للوحدة الكلية الناتجة الممثلة لوحدة مجموع الذرات لذلك لجاوا إلى التحايل في آلية تمثيل التعامل بزعامة، وزعم اختلاف وتباين طاقة إلكترونات ذرة العنصر المتمثلة في وحدات كتلة العنصر الفراغية العددية المزعومة.
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر ووحدات العناصر العددية مجرد أدوات تعاملية لتمثيل درجات الثقالة العددية كونها تمثل طريقة وليست حقيقة.

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