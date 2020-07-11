سقوط رجل من الطابق السابع على أحد المارة يؤدي إلى وفاتهما معا

لندن (صدى):
سقط سائح بريطاني من الطابق السابع في أحد فنادق إسبانيا على رجل آخر، فتوفيا معًا حيث كان يمر قرب الفندق في منتجع ”ماربيلا“ الساحلي جنوب البلاد، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وقال متحدث باسم الشرطة : إنه يُجرى حاليا التحقيق عما إذا كان السائح البريطاني، الذي لم يتم تحديد هويته، سقط أم رمى نفسه من شرفة غرفته بالطابق السابع في فندق ”ميليا دون بيبي“.
وأضافت: الحادث وقع حوالي الساعة 1:30 صباح السبت، وأن السائح كان يقيم في الفندق برفقة أسرته في رحلة سياحية للمنتجع الشهير الذي يقصده عدد كبير من البريطانيين، مضيفة أن الضحية الإسباني يبلغ من العمر نحو 43 عاما.