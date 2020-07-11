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بالصور.. إغلاق 543 محلا تجاريا بسبب مخالفتها للإجراءات الوقائية بجدة

Time منذ 10 دقائق
Views 1245
بالصور.. إغلاق 543 محلا تجاريا بسبب مخالفتها للإجراءات الوقائية بجدة

جدة (صدى):
تمكنت أمانة محافظة جدة، من إغلاق 543 محلا تجارياً؛ بسبب مخالفة البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وكثثفت الأمانة جهودها الرقابية في 19 بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي عاد نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية.

وجرى تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتمت الجولات والمهام الرقابية خلال الأسبوع الماضي وشملت جميع الأنشطة التجارية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
سبحان من انجاهما .. .. جزاك الله خير يامن انقذتهما .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
مبــروك يا كــرزون منه المال و منك البـــزون .🐱.
ابو محمد 😎
الله اعلم ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .😂👍.

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