تعطل تطبيقات هواتف آيفون بسبب خطأ في فيسبوك

وكالات (صدى):
أدت مشكلة تقنية إلى تعذر بعض مستخدمي هواتف آيفون من الوصول إلى العديد من تطبيقات وخدمات نظام التشغيل iOS، بسبب خطأ يتعلق بميزة تسجيل الدخول إلى فيسبوك.
وجعلت المشكلة مستخدمي هواتف آبل الذكية غير قادرين على الوصول إلى العديد من الخدمات الشائعة، مثل سبوتيفاي Spotify، وبينتيريست Pinterest، وتيندر Tinder.
وظهرت عدة تقارير عن تعطل تلك التطبيقات كلما تم تشغيلها على أجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية.
وكان السبب الرئيسي في انقطاع الخدمة عن التطبيقات، هو مجموعة تطوير البرامج SDK من فيسبوك، التي تستخدمها العديد من التطبيقات لإدارة تسجيلات دخول المستخدم.
واعترفت فيسبوك عبر منصة المطورين التابعة لها أن برمجياتها هي التي تسببت في المشكلة، قائلة: "نحن ندرك ونحقق في زيادة الأخطاء في iOS SDK التي تتسبب في توقف عمل بعض التطبيقات على هواتف آيفون".