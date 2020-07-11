تحدي غريب من فجر السعيد لحليمة بولند!

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلا بدخولها في تحدي غريب مع حليمة بولند حول ساعة يد كلا منهما.
وأجرت الإعلامية الكويتية تصويتًا على "تويتر" تسأل فيه عن من تمتلك فيهما الساعة الأغلى ثمنا والأجمل شكلا؛ إذ أجمع الجمهور على أن ساعة فجر هي الأفضل، رغم أنها ليست الأغلى ثمنا، مقارنة بحليمة والتي تقدر قيمتها بـ61 ألفًا و900 دولار أمريكي.
وكانت قالت فجر السعيد عبر "سناب شات"، بأنها تريد رؤية الساعة التي ارتدتها حليمة بولند خلال تقديم برنامجها اليوم، لترد الأخيرة هي الأخرى عبر التطبيق نفسه قائلة: "أستاذة فجر السعيد منزله عبر سنابها تبي تشوف ساعتي اللي لابستها اليوم عالهوا.. ودي أقولج ما تغلي عليج يا أم عثمان.. بس أدري عندك مثلها بالظبط".