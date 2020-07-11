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تحدي غريب من فجر السعيد لحليمة بولند!

Time منذ 9 ساعات
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تحدي غريب من فجر السعيد لحليمة بولند!

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلا بدخولها في تحدي غريب مع حليمة بولند حول ساعة يد كلا منهما.

وأجرت الإعلامية الكويتية تصويتًا على "تويتر" تسأل فيه عن من تمتلك فيهما الساعة الأغلى ثمنا والأجمل شكلا؛ إذ أجمع الجمهور على أن ساعة فجر هي الأفضل، رغم أنها ليست الأغلى ثمنا، مقارنة بحليمة والتي تقدر قيمتها بـ61 ألفًا و900 دولار أمريكي.

وكانت قالت فجر السعيد عبر "سناب شات"، بأنها تريد رؤية الساعة التي ارتدتها حليمة بولند خلال تقديم برنامجها اليوم، لترد الأخيرة هي الأخرى عبر التطبيق نفسه قائلة: "أستاذة فجر السعيد منزله عبر سنابها تبي تشوف ساعتي اللي لابستها اليوم عالهوا.. ودي أقولج ما تغلي عليج يا أم عثمان.. بس أدري عندك مثلها بالظبط".

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تمام التمام الله يقويكم يا أبطال أم الدنيا .👍.
د محمد ماجد بخش
كل الخواص الدورية للعناصر مسميات مغلوطة وغير حقيقية تصف واقعا غير مسمى بواقعه
د محمد ماجد بخش
زيف علم الكيمياء سيكشف إن عاجلا أو آجلا وأن أسسها ومبادئها وقواعدها فبركات كمومية
د محمد ماجد بخش
لا مشكلة في آلية تمثيل درجة الارتباط عدديا بوحدات الثقالة الفراغية المغناطيسية لكن المعضلة تكمن في تمثيل الدرجة المغناطيسية للوحدة الكلية الناتجة الممثلة لوحدة مجموع الذرات لذلك لجاوا إلى التحايل في آلية تمثيل التعامل بزعامة، وزعم اختلاف وتباين طاقة إلكترونات ذرة العنصر المتمثلة في وحدات كتلة العنصر الفراغية العددية المزعومة.
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر ووحدات العناصر العددية مجرد أدوات تعاملية لتمثيل درجات الثقالة العددية كونها تمثل طريقة وليست حقيقة.

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