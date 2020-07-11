4 أسباب ستجعلك لا تشتري سيارة دفع رباعي 4x4

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتقد الكثير أن سيارات الدفع الرباعي هي الاختيار الأمثل عند الرغبة في تغيير سيارة أو شراء أخرى جديدة.
وقبل شراء السيارة يجب أن تعلم بعض الأمور التي قد تجعلك تتراجع عن قرار الشراء لهذه السيارة.
من الأسباب التي تمنعك من شراء السيارة هو ارتفاع اسعار السيارات الدفع الرباعي؛ وفي الحقيقة قد تكون في غني عن ما يقدمة الدفع الرباعي خصوصا لو استخدامك عادي و لا تذهب للطرق الصحراوية.
والسبب الثاني هو ارتفاع مصاريف الصيانة، فيما يتعلق السبب الثالث بالفرامل، فأن وظيفة الدفع الرباعي هو توليد أقصى قدر ممكن من الاحتكاك لتفادي انزلاق وانفلات العجلات، ما يعني قيام النظام بإرسال القوة إلى العجلات الأربعة، ولكن يعتقد البعض أن الدفع الرباعي يؤدي لتحكم أفضل في السيارة عند كبحها بقوة، وهذا ليس صحيحًا .
والسبب الرابع والأخير هو استهلاك السيارة للوقود بشكل كثيف.