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4 أسباب ستجعلك لا تشتري سيارة دفع رباعي 4x4

Time منذ يومين
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4 أسباب ستجعلك لا تشتري سيارة دفع رباعي 4x4

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتقد الكثير أن سيارات الدفع الرباعي هي الاختيار الأمثل عند الرغبة في تغيير سيارة أو شراء أخرى جديدة.

وقبل شراء السيارة يجب أن تعلم بعض الأمور التي قد تجعلك تتراجع عن قرار الشراء لهذه السيارة.

من الأسباب التي تمنعك من شراء السيارة هو ارتفاع اسعار السيارات الدفع الرباعي؛ وفي الحقيقة قد تكون في غني عن ما يقدمة الدفع الرباعي خصوصا لو استخدامك عادي و لا تذهب للطرق الصحراوية.

والسبب الثاني هو ارتفاع مصاريف الصيانة، فيما يتعلق السبب الثالث بالفرامل، فأن وظيفة الدفع الرباعي هو توليد أقصى قدر ممكن من الاحتكاك لتفادي انزلاق وانفلات العجلات، ما يعني قيام النظام بإرسال القوة إلى العجلات الأربعة، ولكن يعتقد البعض أن الدفع الرباعي يؤدي لتحكم أفضل في السيارة عند كبحها بقوة، وهذا ليس صحيحًا .

والسبب الرابع والأخير هو استهلاك السيارة للوقود بشكل كثيف.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صـحيح كلامــك يا الحكم . والله يستر عــلاهـم من ســؤ الحُـكم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
سوسن
عقبال ماتستمتع في نار جهنم بإذن الله يابارد الوجه. العطاء ليس دليل الرضا.. يعطي (الدنيا) لمن يحب ومن لايحب ..(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ] : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكية

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