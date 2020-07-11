ميساء مغربي ترد على مزاعم مساهمتها في دفع أجور الفنانين بفيلم نجد

مليكة فؤاد (صدى):
ردت الفنانة المغربية ميساء مغربي، على مزاعم البعض بشأن الزج باسمها في مساهمتها بدفع التكاليف المادية الخاصة بأجور الفنانين المشاركين من دولة الكويت في الفيلم السعودي “نجد”.
وقالت ميساء مغربي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر إن ما أثير بهذا الشأن غير صحيح.
وكتبت ميساء مغربي ردًا على السعودي حسن النجمي ” قائلًة “الأخ حسن المرجو عدم زج اسمي في تفاصيل أجهلها ولم أشهد على وقوعها فأنا حللت ضيفة مكرمة على أسرة الفلم خلال تصويرهم في الكويت ولم أشهد أي تقصير من أسرته”.
وأضافت الفنانة المغربية: “أتمنى أن يكون نجد بداية أعمال سينمائية جماهيرية تثري العقول والمخيلات وتروي تعطش الجمهور لأعمال محلية جميلة.. تقبل مروري”.
وكان حسن النجمي قد كتب: “مصادري تؤكد عدم إستلام بعض الفنانين المشاركين في نجد لحقوقهم حتى الآن ومنهم ماجد مطرب فواز والعمل انتج بحب الخشوم..”.
وأضاف “النجمي”: “تصدر اسم حياة الفهد في الفيلم الذي يصنف انه سهرة تلفزيونية كان لمجرد فتح شباك التذاكر، وميساء مغربي ساهمت في دفع تكاليف الفنانين المشاركين من الكويت”.