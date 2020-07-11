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الرياض تتصدر حالات كورونا بـ 285

Time منذ 15 دقيقة
Views 1358
الرياض تتصدر حالات كورونا بـ 285

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2370) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (165,396) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 2181 حالة.

في حين وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (61.903) حالات من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

أوضحت الصحة توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2994) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة :الرياض 285 والهفوف 226 وجدة 221 والدمام 211 والمبرز 158 والطائف 152 ومكة المكرمة 88، والقطيف 86، وحائل 78

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل ...
ابو محمد 😎
اللهم أجرنا من حر جهنم وقرهاا .. آمين ..
سوسن
الحكومة الكرتونية.
ابو محمد 😎
ارسل له رصاصه وانت باالارض ليش تطلع له .......

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