رئيس وزراء لبنان يوضح حقيقة استقالة حكومته

بيروت (صدى):
كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور حسان دياب، اليوم السبت، حقيقة استقالة الحكومة أو بعض الوزراء؛ حيث نفى هذا الأمر جملةً وتفصيلًا، وذلك عقب زيارته مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
وقال حسان دياب: " هذه من ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة"؛ لافتًا إلى أن الاجتماع المطول الذي عقده أمس مع سفيرة أمريكا لدى لبنان دوروثي شيا تناول العديد من القضايا، حيث أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة.
وأشار رئيس وزراء لبنان، إلى أن لبنان لن يكون تحت سيطرة أحد بوجوده في هذا المركز ، كما أنهم يعملون بزخم من أجل تخفف الأعباء على المواطنين؛ مضيفًا أن هناك عوامل عدة تلعب دورا في هذا المجال، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي.
وقال دياب أنهم قلبوا الصفحة عن المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الست الماضية ومن هذا المنطلق بدأ الحديث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد وبين لبنان.