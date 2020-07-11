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انترميلان يخسر 21 مليون يورو للتخلص من "مارتينيز"

Time منذ 14 دقيقة
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انترميلان يخسر 21 مليون يورو للتخلص من "مارتينيز"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت تطورات جديدة في مفاوضات برشلونة للحصول على خدمات نجم إنترميلان " لاوتارو مارتينيز " .

وأكدت ان انترميلان تنازل عن 21 مليون يورو دفعة واحدة لتسهيل إتمام الصفقة بعد ان كان يطالب برشلونة بمبلغ 11 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب .

وجاء ذلك بعد غياب اللاعب عن التسجيل في آخر 5 مباريات ما دفع إدارته لتخفيض السعر إلى 90 مليون يورو من إجل إغراء برشلونة .

ومن المتوقع ان ينتهز "برشلونة " الفرصة ، خاصةً وان انترميلان يسعى لتحقيق سيولة لتعويض الخسائر التي شهدتها الأندية الأوروبية بسبب فترة التوقف الرياضي .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اللّهم لك الحمد والشكر الحالات في نزول اللّهم اشف المصابين وارحم المتوفيين أسأل الله أن ينتهي هذا المرض عاجلاً غير آجل اللّهم ارفع عنّا وعن المسلمين هذا الوباء اللهم آمين .....
. راعــي الـددســـن .
والله يستاهلون سجن لمـدة 24 إسبوع .📵📲❌. ◀️ حــــياة الــناس ماهــي لعــبه بــيدهـم ▶️
ابن حزم
يعني وش تنتظرون من اولاد في سن المراهقه وتحطون عندهم معلمه تعلمهم قلو الرجال
ناقد رياضي
بيتروس أخطأ خطأ جسيم ويعاقب عليه القانون وإدارة النصر تشجعه من ملاحقة من كشف خطأ بيتروس والإساءة للبلد والدين . ومرابط يرفض الفحص ومحاولة التكتيم عن إصابته ونقل العدوى للجميع .. وإدارة النصر سوف تعاقب من نشر إصابته .. إدارة تحتاج لإجراء صارم ضد رئيس النصر والمتحدث للنادي .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .

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