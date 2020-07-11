انترميلان يخسر 21 مليون يورو للتخلص من "مارتينيز"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت تطورات جديدة في مفاوضات برشلونة للحصول على خدمات نجم إنترميلان " لاوتارو مارتينيز " .
وأكدت ان انترميلان تنازل عن 21 مليون يورو دفعة واحدة لتسهيل إتمام الصفقة بعد ان كان يطالب برشلونة بمبلغ 11 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب .
وجاء ذلك بعد غياب اللاعب عن التسجيل في آخر 5 مباريات ما دفع إدارته لتخفيض السعر إلى 90 مليون يورو من إجل إغراء برشلونة .
ومن المتوقع ان ينتهز "برشلونة " الفرصة ، خاصةً وان انترميلان يسعى لتحقيق سيولة لتعويض الخسائر التي شهدتها الأندية الأوروبية بسبب فترة التوقف الرياضي .