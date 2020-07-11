معلمة تتعرض للتحرش بشكل عنيف من 50 طالبًا

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة تحرش 50 طالبا بمعلمة بعد أن منعتهم من الغش؛ فيما عاقبت المحكمة مدير عام إدارة المدرسة، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر، لأنه خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
ويأتي ذلك لكونه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادي بالمعلمة أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات، رغم إخطاره بالواقعة من قبل المعلمة.
وشددت المحكمة، في حكمها، على أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم، وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية، رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف.