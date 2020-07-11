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لقاء حماسي بين ليفربول وبيرنلي اليوم ورقم تاريخي بإنتظار "صلاح"

Time منذ 20 دقيقة
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لقاء حماسي بين ليفربول وبيرنلي اليوم ورقم تاريخي بإنتظار "صلاح"

وكالات (صدى):
تترقب الجماهير الرياضية مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي اليوم السبت .

ومن المنتظر ان تكون تلك المباراة اكثر حماسة من جانب النجم المصري لاعب ليفربول ومنتخب مصر " محمد صلاح " ، إذ سيحقق رقم تاريخي جديد حال تسجيل هدف واحد في شباك بيرنلي .

وسيكون " صلاح " اول لاعب يسجل 20 هدف على الأقل في 3 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الحديث، الذي انطلق العام 1992 ، ويعتبر بذلك اول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ روجر هانت عام 1966 م .

الجدير بالذكر ان " صلاح " يحتل المركز الرابع على قائمة الهدافين بفارق ثلاث اهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اللّهم لك الحمد والشكر الحالات في نزول اللّهم اشف المصابين وارحم المتوفيين أسأل الله أن ينتهي هذا المرض عاجلاً غير آجل اللّهم ارفع عنّا وعن المسلمين هذا الوباء اللهم آمين .....
. راعــي الـددســـن .
والله يستاهلون سجن لمـدة 24 إسبوع .📵📲❌. ◀️ حــــياة الــناس ماهــي لعــبه بــيدهـم ▶️
ابن حزم
يعني وش تنتظرون من اولاد في سن المراهقه وتحطون عندهم معلمه تعلمهم قلو الرجال
ناقد رياضي
بيتروس أخطأ خطأ جسيم ويعاقب عليه القانون وإدارة النصر تشجعه من ملاحقة من كشف خطأ بيتروس والإساءة للبلد والدين . ومرابط يرفض الفحص ومحاولة التكتيم عن إصابته ونقل العدوى للجميع .. وإدارة النصر سوف تعاقب من نشر إصابته .. إدارة تحتاج لإجراء صارم ضد رئيس النصر والمتحدث للنادي .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .

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