لقاء حماسي بين ليفربول وبيرنلي اليوم ورقم تاريخي بإنتظار "صلاح"

وكالات (صدى):
تترقب الجماهير الرياضية مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي اليوم السبت .
ومن المنتظر ان تكون تلك المباراة اكثر حماسة من جانب النجم المصري لاعب ليفربول ومنتخب مصر " محمد صلاح " ، إذ سيحقق رقم تاريخي جديد حال تسجيل هدف واحد في شباك بيرنلي .
وسيكون " صلاح " اول لاعب يسجل 20 هدف على الأقل في 3 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الحديث، الذي انطلق العام 1992 ، ويعتبر بذلك اول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ روجر هانت عام 1966 م .
الجدير بالذكر ان " صلاح " يحتل المركز الرابع على قائمة الهدافين بفارق ثلاث اهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.