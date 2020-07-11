نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على 20 بنجلاديشياً لاحتجاز مقيم وابتزاز ذويه ولعب القمار بالرياض

Time منذ 6 دقائق
Views 1251
القبض على 20 بنجلاديشياً لاحتجاز مقيم وابتزاز ذويه ولعب القمار بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، من القبض على 20 بنجلاديشياً ( 3 ) منهم احتجزوا مقيما وابتزاز ذويه في بلاده، و( 17) ضُبطوا وهم يمتهنون لعب القمار.

ومن جانبه ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، باشرت بلاغًا عن احتجاز مقيم من الجنسية البنجلاديشية من قبل مجهولين وابتزازهم لذويه في بلاده بدفع مبلغ (25,000) ريال لإخلاء سبيله، وقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث -بفضل الله- من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق (بحي لبن ) وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة وهم (ثلاثة من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع).

كما أوضح المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على (17) وافداً من الجنسية البنجلاديشية وضبطهم داخل شقة سكنية (بحي العمل ) امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره (20,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
اللّهم لك الحمد والشكر الحالات في نزول اللّهم اشف المصابين وارحم المتوفيين أسأل الله أن ينتهي هذا المرض عاجلاً غير آجل اللّهم ارفع عنّا وعن المسلمين هذا الوباء اللهم آمين .....
. راعــي الـددســـن .
والله يستاهلون سجن لمـدة 24 إسبوع .📵📲❌. ◀️ حــــياة الــناس ماهــي لعــبه بــيدهـم ▶️
ابن حزم
يعني وش تنتظرون من اولاد في سن المراهقه وتحطون عندهم معلمه تعلمهم قلو الرجال
ناقد رياضي
بيتروس أخطأ خطأ جسيم ويعاقب عليه القانون وإدارة النصر تشجعه من ملاحقة من كشف خطأ بيتروس والإساءة للبلد والدين . ومرابط يرفض الفحص ومحاولة التكتيم عن إصابته ونقل العدوى للجميع .. وإدارة النصر سوف تعاقب من نشر إصابته .. إدارة تحتاج لإجراء صارم ضد رئيس النصر والمتحدث للنادي .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .

أخر الأخبار

متعب الفراج على قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا
متعب الفراج على قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا
Time منذ دقيقتين Views 1097
القبض على 20 بنجلاديشياً لاحتجاز مقيم وابتزاز ذويه ولعب القمار بالرياض
القبض على 20 بنجلاديشياً لاحتجاز مقيم وابتزاز ذويه ولعب القمار بالرياض
Time منذ 6 دقائق Views 1251
«الصحة»: تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1382
انترميلان يخسر 21 مليون يورو للتخلص من "مارتينيز"
انترميلان يخسر 21 مليون يورو للتخلص من "مارتينيز"
Time منذ 13 دقيقة Views 1270
حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة
حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة
Time منذ 16 دقيقة Views 1456
لقاء حماسي بين ليفربول وبيرنلي اليوم ورقم تاريخي بإنتظار "صلاح"
لقاء حماسي بين ليفربول وبيرنلي اليوم ورقم تاريخي بإنتظار "صلاح"
Time منذ 20 دقيقة Views 1365
ترامب وقع أمر رحمة لصديقه المسجون
ترامب وقع أمر رحمة لصديقه المسجون
Time منذ 23 دقيقة Views 1540
معلمة تتعرض للتحرش بشكل عنيف من 50 طالبًا
معلمة تتعرض للتحرش بشكل عنيف من 50 طالبًا
Time منذ 24 دقيقة Views 529
النصر يتوعد بملاحقة المسيئين لنجميه "بيتروس" و"أمرابط"
النصر يتوعد بملاحقة المسيئين لنجميه "بيتروس" و"أمرابط"
Time منذ 27 دقيقة Views 1383
حقيقة فيديو «ضريبة 26٪ على حليب الأطفال»
حقيقة فيديو «ضريبة 26٪ على حليب الأطفال»
Time منذ 31 دقيقة Views 1754