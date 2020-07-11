خاتم زواج يثير الجدل مجددًا حول منى فاروق (صورة)

القاهرة (صدى):
نشرت الممثلة المصرية منى فاروق، صورة لها وهي ترتدي خاتماً في يدها اليسرى، ما أثار التساؤل مجددًا حول زواجها؛ عقب الأزمة التي تعرضهت لها بشأن الفيديوهات الإباحية وتهديدها بالانتحار بعد ذلك.
وكتبت منى فاروق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مفيش حاجه اسمها إحباط لأن دايما ربنا موجود .. ربنا كبير وقادر على كل شي"، ليتفاعل معها المتابعون بالإعجابات والتعليقات.
وتعد ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار زواج منى فاروق، ففي شهر مايو الماضي أشيع خبر زواجها بالفنان الشاب محمد عز، الذي استنكر تلك الشائعات، وأكد أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.