نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

خاتم زواج يثير الجدل مجددًا حول منى فاروق (صورة)

Time منذ 7 ساعات
Views 2105
Comment 1
خاتم زواج يثير الجدل مجددًا حول منى فاروق (صورة)

القاهرة (صدى):
نشرت الممثلة المصرية منى فاروق، صورة لها وهي ترتدي خاتماً في يدها اليسرى، ما أثار التساؤل مجددًا حول زواجها؛ عقب الأزمة التي تعرضهت لها بشأن الفيديوهات الإباحية وتهديدها بالانتحار بعد ذلك.

وكتبت منى فاروق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مفيش حاجه اسمها إحباط لأن دايما ربنا موجود .. ربنا كبير وقادر على كل شي"، ليتفاعل معها المتابعون بالإعجابات والتعليقات.

وتعد ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار زواج منى فاروق، ففي شهر مايو الماضي أشيع خبر زواجها بالفنان الشاب محمد عز، الذي استنكر تلك الشائعات، وأكد أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
مقال كتبه✍ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام (1997)🤔 😂"تورط" مافيه حل الإ (الترقيع).. بس أحيانا الترقيع مــايمشي.
الختيار
ياعزتيله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. إذبحيها وصلحي العـشا .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. تمام التمايـم .
abdul
"... وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة..". هنا مرْبط الفرَس.

أخر الأخبار

شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
Time منذ 10 دقائق Views 1226
لقطة قديمة للمسجد النبوي الشريف
لقطة قديمة للمسجد النبوي الشريف
Time منذ 18 دقيقة Views 357
قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب
قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب
Time منذ 20 دقيقة Views 1439
شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك
شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك
Time منذ 27 دقيقة Views 1488
انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران
انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران
Time منذ 42 دقيقة Views 1947
الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل
الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل
Time منذ 51 دقيقة Views 1623
بداية خير للعروس
بداية خير للعروس
Time منذ 54 دقيقة Views 728
توهقت مع الافعى
توهقت مع الافعى
Time منذ 55 دقيقة Views 619
الخوف من المسحة الطبية للكورونا
الخوف من المسحة الطبية للكورونا
Time منذ 56 دقيقة Views 609
باكستاني رايق على الاخير
باكستاني رايق على الاخير
Time منذ 56 دقيقة Views 543