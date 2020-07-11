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ألكانتارا يشعل الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول

Time منذ 4 دقائق
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ألكانتارا يشعل الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول

وكالات (صدى):
دخل نادي مانشستر سيتي، في منافسة مع ليفربول للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، في سوق الانتقالات الصيفي؛ حيث يرغب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في التعاقد مع ألكانتارا، الذي عمل تحت قيادته في بايرن ميونخ.

ويتردد أن يوفنتوس يريد التعاقد مع لاعب برشلونة السابق، فيما كشفت تقارير صحافية، أن ليفربول حسم صفقة ألكانتارا مقابل 30 مليون إسترليني.

ومن جانبه، أكد كارل هاينز رومينيغه، رئيس بايرن ميونخ، الأنباء المتداولة حول رغبة اللاعب الإسباني في الرحيل عن النادي البافاري.

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. راعــي الـددســـن .
😂ههههههههههههههههه😂 يازين اللباني🐐 في برميل المندي .😋.
زائر
أنا أعرف علاجي ... فهل تصرفينه لي
. راعــي الـددســـن .
مبروك بس العروس لـيه لابسه خيــشه .🤔.
. راعــي الـددســـن .
طـيب ليــه ما شغلـتي شــيله .🎶🎻.
المتلولس
يظل الصيف اجمل وخالي من الامراض والجلطات

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