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التدريب الصيفي يشهد تسجيل 300 ألف متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1292
التدريب الصيفي يشهد تسجيل 300 ألف متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
كشفت منصة التدريب الصيفي "عن بُعد" لشاغلي الوظائف التعليمية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة، بعد أيام من إطلاق وزارة التعليم المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي في فترة الإجازة الصيفية.

وتشمل هذه المرحلة ٢٨ برنامجاً تربوياً وتقنياً وتخصصياً؛ لتحقيق أكثر من ٣٥٠٠ ساعة تدريبية، وتفويض ٧ إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية، وذلك وفق الأطر التنظيمية التي يتيحها الدليل الخاص بعمليات وبرامج التدريب.

ويقوم مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
😂ههههههههههههههههه😂 يازين اللباني🐐 في برميل المندي .😋.
زائر
أنا أعرف علاجي ... فهل تصرفينه لي
. راعــي الـددســـن .
مبروك بس العروس لـيه لابسه خيــشه .🤔.
. راعــي الـددســـن .
طـيب ليــه ما شغلـتي شــيله .🎶🎻.
المتلولس
يظل الصيف اجمل وخالي من الامراض والجلطات

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