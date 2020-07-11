نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«المرور» توضح حالة يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار

Time منذ 50 دقيقة
Views 2268
«المرور» توضح حالة يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن الحالة التي يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار، وذلك حصرا على من يملك تصريحاً بالقيادة لبلوغه 17 عاما، ولكن في حالة محددة.

واشترطت إدارة المرور، لإتمام ذلك أن تتم مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه 18 عاما؛ وذلك لكونه حقق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

ويأتي ذلك وفقا لما تنص عليه المادة (39) الفقرة (4) من نظام المرور؛ فيما ينص نظام المرور على أنه يتم فرض غرامة تراوح بين 1000 - 2000 ريال في حالة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وفرض غرامة ما بين 150 - 300 ريال في حالة عدم حمل رخصة القيادة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك بس العروس لـيه لابسه خيــشه .🤔.
. راعــي الـددســـن .
طـيب ليــه ما شغلـتي شــيله .🎶🎻.
المتلولس
يظل الصيف اجمل وخالي من الامراض والجلطات
الملاك الصغير
صدقت وهذه مسئولية كلٍ منا سفيرٌ لدِينه بأخلاقه وأمانته وصدق تعامله
استاذ التنمية البشرية
الله عليك العلم غير والتعامل غير التعامل تصرف سلوكِ وتاتي من التربية التي عاشها او تاثير المجتمع وخلينا نتكلم بشكل عام دراستك من الابتدائية الى نهاية المرحلة الثانويه كانت تشمل جميع الي ذكرته من سيرة الأنبياء واخلاق وتعامل المسلمين عكس تماما ماتدرسه بالجامعه

أخر الأخبار

ألكانتارا يشعل الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول
ألكانتارا يشعل الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول
Time منذ 3 دقائق Views 1154
خطوات تمكن من لا يمتلك حساب بأبشر من التسجيل في «توكلنا»
خطوات تمكن من لا يمتلك حساب بأبشر من التسجيل في «توكلنا»
Time منذ 7 دقائق Views 1246
غرفة المدينة تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة المدينة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1313
التدريب الصيفي يشهد تسجيل 300 ألف متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية
التدريب الصيفي يشهد تسجيل 300 ألف متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية
Time منذ 17 دقيقة Views 1284
"الشورى": إنهاء الولاية المالية على القاصر بسن 18 عاما
"الشورى": إنهاء الولاية المالية على القاصر بسن 18 عاما
Time منذ 21 دقيقة Views 1570
كيفية تصحيح رخصة النشاط التجاري دون إلغائها
كيفية تصحيح رخصة النشاط التجاري دون إلغائها
Time منذ 29 دقيقة Views 1392
تحذيرات من 5 أنواع من المعقمات تسبب الموت أو العمى !
تحذيرات من 5 أنواع من المعقمات تسبب الموت أو العمى !
Time منذ 30 دقيقة Views 1324
فوائد ألياف السيلليوم في فقدان الوزن
فوائد ألياف السيلليوم في فقدان الوزن
Time منذ 44 دقيقة Views 1348
"نيوم" تعلن عن وظائف شاغرة
"نيوم" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 50 دقيقة Views 1789
«المرور» توضح حالة يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار
«المرور» توضح حالة يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار
Time منذ 50 دقيقة Views 2268