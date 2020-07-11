امرأة تساعد زوجها على خطف طفلة واغتصابها (فيديو)

موسكو (صدى):
كشفت الجهات الأمنية في روسيا ملابسات اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، هربت من منزلها يوم الأثنين الماضي بعد خلاف مع أسرتها.
ووثق مقطع فيديو الفتاة وهى تسير في أحد الشوارع قبل لحظات من اختطافها من قبل زوجين.
واعترفت الزوجة فيما بعد بأن زوجها أخبرها أثناء قيادته لسيارتهما أنه سوف يخطف الطفلة ليغتصبها، مضيفة أنها لم تمنعه من ارتكاب الجريمة لأنها كانت خائفة منه.
وأضافت أن زوجها قام باغتصاب الطفلة ثم خنقها بكيس بلاستيك ودفنها بالقرب من بحيرة، فيما تم القبض على الزوج الذى اعترف بعد ذلك بتفاصيل الجريمة.