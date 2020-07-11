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بالصور.. استمرار أعمال تطوير باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

Time منذ ساعة
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بالصور.. استمرار أعمال تطوير باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
تستمر أعمال تطوير باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، والذي يعد من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي؛ حيث تم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة الباب في حلته الجديدة.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أنس صيرفي، أن الباب يرتبط مباشرة بالكعبة المشرفة من الجهة الجنوبية، لافتًا إلى أنه تم تحريكه للخارج عن موقعه القديم بنحو 50 متراً، بحسب موقع "العربية. نت".

وأشار "صيرفي" إلى أنه استخدم في أعمال تشييده أحدث التقنيات والتصاميم؛ بينما البوابة في حلتها الجديدة يرتفع طولها 51 متراً، والأقواس نحو 20 متراً، كما تبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 متراً.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
مبروك بس العروس لـيه لابسه خيــشه .🤔.
. راعــي الـددســـن .
طـيب ليــه ما شغلـتي شــيله .🎶🎻.
المتلولس
يظل الصيف اجمل وخالي من الامراض والجلطات
الملاك الصغير
صدقت وهذه مسئولية كلٍ منا سفيرٌ لدِينه بأخلاقه وأمانته وصدق تعامله
استاذ التنمية البشرية
الله عليك العلم غير والتعامل غير التعامل تصرف سلوكِ وتاتي من التربية التي عاشها او تاثير المجتمع وخلينا نتكلم بشكل عام دراستك من الابتدائية الى نهاية المرحلة الثانويه كانت تشمل جميع الي ذكرته من سيرة الأنبياء واخلاق وتعامل المسلمين عكس تماما ماتدرسه بالجامعه

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