العثور على رسالة خطيرة حول "هتلر" تعود لعام 1941 م

وكالات (صدى):
في واقعة نادرة ، عثر عمال في محطة قطارات ببولندا إللى رسالة تعود لعام 1941م ، وذلك أثناء قيامهم بأعمال ترميم .
وتعود الرسالة إلى مواطنين من بولندا هما "يان كاراليفسكي " من مواليد 1902م، وفلاديسلاف سوبانسكي من مواليد عام 1900م ، وهما من ضحايا الإستعباد النازي للألمان في بولندا .
وتضمنت الرسالة التي كُتبت يوم15 / مارس / 1941 م ، مناشدة للأجيال القادمة في بولندا بعدم نسيان ما اقترفه النازيون في بولندا من استعباد وقتل وتعذيب .
ومن بين الجمل المؤثرة بالرسالة : سوف يتذكر مَن يعثر على الرسالة حرب هتلر على البشرية .