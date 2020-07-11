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العثور على رسالة خطيرة حول "هتلر" تعود لعام 1941 م

Time منذ 13 ساعة
Views 1823
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العثور على رسالة خطيرة حول "هتلر" تعود لعام 1941 م

وكالات (صدى):
في واقعة نادرة ، عثر عمال في محطة قطارات ببولندا إللى رسالة تعود لعام 1941م ، وذلك أثناء قيامهم بأعمال ترميم .

وتعود الرسالة إلى مواطنين من بولندا هما "يان كاراليفسكي " من مواليد 1902م، وفلاديسلاف سوبانسكي من مواليد عام 1900م ، وهما من ضحايا الإستعباد النازي للألمان في بولندا .

وتضمنت الرسالة التي كُتبت يوم15 / مارس / 1941 م ، مناشدة للأجيال القادمة في بولندا بعدم نسيان ما اقترفه النازيون في بولندا من استعباد وقتل وتعذيب .

ومن بين الجمل المؤثرة بالرسالة : سوف يتذكر مَن يعثر على الرسالة حرب هتلر على البشرية .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تمام التمام الله يقويكم يا أبطال أم الدنيا .👍.
د محمد ماجد بخش
كل الخواص الدورية للعناصر مسميات مغلوطة وغير حقيقية تصف واقعا غير مسمى بواقعه
د محمد ماجد بخش
زيف علم الكيمياء سيكشف إن عاجلا أو آجلا وأن أسسها ومبادئها وقواعدها فبركات كمومية
د محمد ماجد بخش
لا مشكلة في آلية تمثيل درجة الارتباط عدديا بوحدات الثقالة الفراغية المغناطيسية لكن المعضلة تكمن في تمثيل الدرجة المغناطيسية للوحدة الكلية الناتجة الممثلة لوحدة مجموع الذرات لذلك لجاوا إلى التحايل في آلية تمثيل التعامل بزعامة، وزعم اختلاف وتباين طاقة إلكترونات ذرة العنصر المتمثلة في وحدات كتلة العنصر الفراغية العددية المزعومة.
د محمد ماجد بخش
فترات العناصر ووحدات العناصر العددية مجرد أدوات تعاملية لتمثيل درجات الثقالة العددية كونها تمثل طريقة وليست حقيقة.

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