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فيديو لـ "كاظم الساهر" قبل 25 عام يثير ضجة "مطالب بالقبض على الحلاق"!

Time منذ 7 ساعات
Views 2728
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فيديو لـ "كاظم الساهر" قبل 25 عام يثير ضجة "مطالب بالقبض على الحلاق"!

أميرة خالد (صدى):
أعاد مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر صورته في بداية مشواره الفني وسطوع نجمه قبل 25 عام وتحديداً عام 1995 م .

وظهر "كاظم " في حفل مهرجان "جرش " وسط آلاف من الجماهير وهو يغني الأغنية الشهيرة " كلك على بعضك حلو " وسط تفاعل كبير من الجمهور .

وما لفت الإنتباه مظهر " كاظم " إذ بدا بقصة شعر مختلفة تماماً حيث كان شعره طويل جداً من الأمام وكان بدون شارب على خلاف مظهره الحالي وهو بشعر قصير للغاية مع شارب خفيف .

وتندر الجمهور على شعر كاظم الساهر حينها وموضة التسعينات وقال بعضهم " الحلاق مطلوب امنياً " بينما أكد البعض أن "القيصر " لو كان يشاهد الفيديو الآن لسخر أيضاً من شعره .

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أحدث التعليقات

سوسن
مقال كتبه✍ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام (1997)🤔 😂"تورط" مافيه حل الإ (الترقيع).. بس أحيانا الترقيع مــايمشي.
الختيار
ياعزتيله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. إذبحيها وصلحي العـشا .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. تمام التمايـم .
abdul
"... وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة..". هنا مرْبط الفرَس.

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