فيديو لـ "كاظم الساهر" قبل 25 عام يثير ضجة "مطالب بالقبض على الحلاق"!

أميرة خالد (صدى):
أعاد مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر صورته في بداية مشواره الفني وسطوع نجمه قبل 25 عام وتحديداً عام 1995 م .
وظهر "كاظم " في حفل مهرجان "جرش " وسط آلاف من الجماهير وهو يغني الأغنية الشهيرة " كلك على بعضك حلو " وسط تفاعل كبير من الجمهور .
وما لفت الإنتباه مظهر " كاظم " إذ بدا بقصة شعر مختلفة تماماً حيث كان شعره طويل جداً من الأمام وكان بدون شارب على خلاف مظهره الحالي وهو بشعر قصير للغاية مع شارب خفيف .
وتندر الجمهور على شعر كاظم الساهر حينها وموضة التسعينات وقال بعضهم " الحلاق مطلوب امنياً " بينما أكد البعض أن "القيصر " لو كان يشاهد الفيديو الآن لسخر أيضاً من شعره .