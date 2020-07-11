متحدث النصر ينتقد اتهامات محمد نور بتزوير عقده

ماجد محمد (صدى):
أعرب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، اليوم السبت، عن استنكاره اتهامات لاعب الاتحاد السابق، محمد نور بتزوير عقده.
وكتب سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير بتويتر قائلاً: "محمد نور أسطورة كروية ورجل عظيم يحمل كل معاني الإنسانية خدم منتخب الوطن وصعد لمنصات التتويج مع الاتحاد وكان قائداً ملهماً للنصر في إعادة البطولات".
واختتم متحدث النصر، تغريداته: "مسيرة تكتب لتحكى للأجيال القادمة لتلمس طريق النجاح، اتحاد الكرة هو أول من يُدافع عن نجمه الكبير ضد من اتهمه بالتزوير".