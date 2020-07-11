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متحدث النصر ينتقد اتهامات محمد نور بتزوير عقده

Time منذ 31 دقيقة
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متحدث النصر ينتقد اتهامات محمد نور بتزوير عقده

ماجد محمد (صدى):
أعرب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، اليوم السبت، عن استنكاره اتهامات لاعب الاتحاد السابق، محمد نور بتزوير عقده.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير بتويتر قائلاً: "محمد نور أسطورة كروية ورجل عظيم يحمل كل معاني الإنسانية خدم منتخب الوطن وصعد لمنصات التتويج مع الاتحاد وكان قائداً ملهماً للنصر في إعادة البطولات".

واختتم متحدث النصر، تغريداته: "مسيرة تكتب لتحكى للأجيال القادمة لتلمس طريق النجاح، اتحاد الكرة هو أول من يُدافع عن نجمه الكبير ضد من اتهمه بالتزوير".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
والله يستاهلون سجن لمـدة 24 إسبوع .📵📲❌. ◀️ حــــياة الــناس ماهــي لعــبه بــيدهـم ▶️
ابن حزم
يعني وش تنتظرون من اولاد في سن المراهقه وتحطون عندهم معلمه تعلمهم قلو الرجال
ناقد رياضي
بيتروس أخطأ خطأ جسيم ويعاقب عليه القانون وإدارة النصر تشجعه من ملاحقة من كشف خطأ بيتروس والإساءة للبلد والدين . ومرابط يرفض الفحص ومحاولة التكتيم عن إصابته ونقل العدوى للجميع .. وإدارة النصر سوف تعاقب من نشر إصابته .. إدارة تحتاج لإجراء صارم ضد رئيس النصر والمتحدث للنادي .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
نصائح جـــــيده و مفــــــيده .👍.

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