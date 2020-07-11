عالمة صينية "هاربة" تكشف مفاجأت في تعامل الصين مع الفيروس

وكالات (صدى):
كشفت عالمة الفيروسات الصينية " لي مينغ يان " تفاصيل خطيرة بشأن تعامل الحكومة الصينية مع فيروس " كورونا " منذ بدايته في ديسمبر 2019 .
وأكدت العالمة التي هربت من ملاحقة السلطات الصينية لها في مقابلة مع " فوكس نيوز " ان الدولة كانت تعلم جيداً بخطورة الفيروس لكنها تكتمت عليه ، وفقاً للعربية .
كما أكدت ان مشرفها بكلية الصحة بجامعة هوتج كونج طلب منها النظر في فيروسات تاجية جديدة ورفض تدخل الباحثين الأجانب وسط تعتيم على كافة المعلومات ، وانها علمت بخطورته من شبكة علاقاتها الواسعة بالباحثين والأطباء ، لكن مشرفها نصحها بالصمت ومواصلة العمل .
وقالت " لي " في هذه الأثناء اعلنت منظمة الصحة العالمية ان هناك فيروس خطير لكنها قللت من خطورة انتشاره ، وعندما زادت الشكوك حوله وحدثت مشرفها للمرة الثانية قال لها " قد نواجه مشاكل ونختفي " ! .