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عالمة صينية "هاربة" تكشف مفاجأت في تعامل الصين مع الفيروس

Time منذ 8 دقائق
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عالمة صينية "هاربة" تكشف مفاجأت في تعامل الصين مع الفيروس

وكالات (صدى):
كشفت عالمة الفيروسات الصينية " لي مينغ يان " تفاصيل خطيرة بشأن تعامل الحكومة الصينية مع فيروس " كورونا " منذ بدايته في ديسمبر 2019 .

وأكدت العالمة التي هربت من ملاحقة السلطات الصينية لها في مقابلة مع " فوكس نيوز " ان الدولة كانت تعلم جيداً بخطورة الفيروس لكنها تكتمت عليه ، وفقاً للعربية .

كما أكدت ان مشرفها بكلية الصحة بجامعة هوتج كونج طلب منها النظر في فيروسات تاجية جديدة ورفض تدخل الباحثين الأجانب وسط تعتيم على كافة المعلومات ، وانها علمت بخطورته من شبكة علاقاتها الواسعة بالباحثين والأطباء ، لكن مشرفها نصحها بالصمت ومواصلة العمل .

وقالت " لي " في هذه الأثناء اعلنت منظمة الصحة العالمية ان هناك فيروس خطير لكنها قللت من خطورة انتشاره ، وعندما زادت الشكوك حوله وحدثت مشرفها للمرة الثانية قال لها " قد نواجه مشاكل ونختفي " ! .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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