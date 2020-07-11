نصائح لتجنب احتراق السيارة عند حمل وقود احتياطي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وجهت الهيئة الألمانية للفحص الفني لقائدي السيارات، عدة نصائح عند السفر في الرحلات الطويلة خاصةً الحفاظ على وقود السيارة من النفاد أثناء الرحلة، والشروط الواجب توافرها في وعاء الوقود الاحتياطي إذا قام قائد السيارة بالاحتفاظ به أثناء الرحلة.
وأكدت الهيئة الألمانية، إن السيارات الحديثة تمتلك عددا من الأنظمة والتقنيات التي تعمل على خفض استهلاك السيارة للوقود بنسبة كبيرة، بحيث يمكن للسيارة قطع حوالي 1000 كيلو متر أو أكثر في حال امتلاء خزان الوقود، ومع القيادة بأسلوب معتدل.
وأشارت إلى أن في حال الرغبة في زيادة الاحتياط واصطحاب وعاء وقود في السيارة أثناء الرحلة، فيجب الالتزام بعدة معايير محددة، ومنها اصطحاب وعاء ذي سعة تتراوح بين 5 و10 لترات على أقصى تقدير؛ فضلًا عن تخزين وعاء الوقود الاحتياطي في صندوق الأمتعة مع تأمينه جيدًا.
ويأتي ذلك بحيث لا يسقط في حال الكبح الكامل أو خلال مناورات التفادي، وهو ما قد يعرض السيارة لخطر الاشتعال، وذلك باستعمال أحزمة ربط أو أحزمة تثبيت جيدة لتمنع وقوعة مما يهدد سلامتك و سلامة اسرتك.