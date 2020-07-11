"الجمارك": 5 مواد تتطلب إقرار المسافرين وإتاحة النموذج إلكترونياً

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للجمارك توفر نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين عبر الإنترنت ، وذلك تيسيراً على المسافرين .
وأبانت "الجمارك " ان المواد التالية تتطلب تعبئة الإقرار :
1- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة .
2- المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر .
3- السلع الخاضعة للضريبة الإنتقائية .
4- السلع والمواد المحظورة والمقيدة .
5- البضائع بكميات تجارية .
وأشارت "الجمارك " ان هذا الإجراء إلزامياً على كل المسافرين من وإلى المملكة وذلك لحماية اموالهم او توجيه تهمة غسيل الأموال او التهرب من دفع الرسوم .