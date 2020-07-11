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قصر جبرة التاريخي الذي استقبل فيه الملك عبدالعزيز حاكم مصر أنذاك

Time منذ 54 دقيقة
Views 682
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قصر جبرة التاريخي الذي استقبل فيه الملك عبدالعزيز حاكم مصر أنذاك
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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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