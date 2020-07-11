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ضبط موقعاً مخالفاً لتخزين وتعبئة الشاي والبهارات بالمدينة

Time منذ ساعة
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ضبط موقعاً مخالفاً لتخزين وتعبئة الشاي والبهارات بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة أكثر من 50.000 كيلوجرام من الشاي و 17.000 كيلوجرام من البهارات والمكسرات خلال مداهمة موقعاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

كما جرى ضبط 180 عبوة عسل و 640.000 غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة ووجود مكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات إضافة إلى 250.000 استيكر و 15.000 عبوه كرتونية جاهزة للتعبئة وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات رصد وتحرٍ مكثف للتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالتلاعب وبكل ما يمس صحة الانسان وسلامته، وتهيب بالتعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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