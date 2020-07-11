غضب بسبب توجه «تويتر» لفرض رسوم مقابل الخدمة

وكالات (صدى):
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ، عن توجه جديد لإجبار المشتركين على دفع أموال مقابل الحصول على الخدمة؛ حيث تبحث عن مبرمج لإضافة خاصية جديدة تشترط على العضو دفع أموال مقابل استمرار الخدمة.
وترغب الشركة، في توظيف مبرمجين ومهندسين لمساعدتها في إتمام هذه الخاصية، قائلة: " نحن نبني حاليا خاصية جديدة للاشتراك في تويتر ونحتاج المساعدة " .
وأثارت الشركة غضب المشتركين بسبب هذه الخطوة، مؤكدين أن بعضهم قد يضطر إلى إيقاف حسابه ولا يدفع رسوم ، خاصة وأن هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.