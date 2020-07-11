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غضب بسبب توجه «تويتر» لفرض رسوم مقابل الخدمة

Time منذ ساعة
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غضب بسبب توجه «تويتر» لفرض رسوم مقابل الخدمة

وكالات (صدى):
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ، عن توجه جديد لإجبار المشتركين على دفع أموال مقابل الحصول على الخدمة؛ حيث تبحث عن مبرمج لإضافة خاصية جديدة تشترط على العضو دفع أموال مقابل استمرار الخدمة.

وترغب الشركة، في توظيف مبرمجين ومهندسين لمساعدتها في إتمام هذه الخاصية، قائلة: " نحن نبني حاليا خاصية جديدة للاشتراك في تويتر ونحتاج المساعدة " .

وأثارت الشركة غضب المشتركين بسبب هذه الخطوة، مؤكدين أن بعضهم قد يضطر إلى إيقاف حسابه ولا يدفع رسوم ، خاصة وأن هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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