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ترامب يعلن قرب إطلاق أمر للحصول على الجنسية

Time منذ ساعة
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ترامب يعلن قرب إطلاق أمر للحصول على الجنسية

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اقتراب إصدار أمر تنفيذي عاجل بشأن الهجرة يتضمن مسارا لحصول الأشخاص الذين جلبوا إلى أمريكا بشكل غير قانوني في سن الطفولة، على الجنسية.

وتراجع البيت الأبيض، عن الفكرة قائلا بعد ساعات إن الأمر كان مجرد احتمال في المحادثات مع الكونغرس حول قوانين الهجرة؛ فيما صرح ترامب: "سأصدر أمرا تنفيذيا كبيرا. لدي القدرة على القيام بذلك كرئيس وسأجعل، داكا (القرار المؤجل للذين وصلوا أطفالا) جزءا منه".

وفي السياق نفسه، أصدر البيت الأبيض بيانا بدا كأنه تراجع عن تصريحات ترامب بشأن إنشاء طريق للمواطنة للمستفيدين من برنامج "داكا".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما أقول إلا الله يستر على الجميع .
ابن حزم
حاسبو وراقبو الشركات المتعهدة بالنظافة
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .
ابن حزم
أسوى شي بالحياة الخداع من الشخص اللي عايش معه ٢٤ ساعه وعشرة عمر وتشوفه يخدعك ويستغفلك
. راعــي الـددســـن .
قصـر جمـيل ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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